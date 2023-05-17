Спорткари Toyota зрівняли з позашляховим мотоциклом на прямій (відео)

Toyota GR Supra та GR Yaris є дуже швидкими автомобілями, але їх суперником є мотоцикл, який перемагав у ралі "Дакар". Результат цих перегонів виявився непередбачуваним.

Блогери влаштували драг-рейсинг зі спортивними автомобілями Toyota GR Supra та GR Yaris проти позашляхового мотоцикла. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Toyota GR Supra та GR Yaris входять до лінійки спортивного підрозділу Toyota Gazoo Racing і є найшвидшими моделями японського бренду. Блогери вирішили з'ясувати, чи впораються вони з мотоциклом GASGAS RX 450F, який перемагав у ралі Дакар.

Toyota GR Supra оснащується 3,0-літровим турбованим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 387 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Вага авто складає 1502 кг.

Під капотом Toyota GR Yaris розташований 1,6-літровий трициліндровий турбований двигун потужністю 264 к.с. і 360 Нм крутного моменту. Хетчбек важить лише 1280 кг.

GASGAS RX 450F оснащується одноциліндровим двигуном об'ємом 450 куб потужністю 72 к.с. і 150 Нм крутного моменту. Вага мотоцикла складає 150 кг.

Спершу з мотоциклом зіткнувся Toyota GR Yaris. Хетчбек впевнено стартував, але GASGAS RX 450F швидко вирвався вперед, залишивши автомобіль позаду.

Toyota GR Supra спробувала відстояти честь автомобілів у цих перегонах, але спроба виявилася невдалою. Задній привід не дозволив спорткару швидко стартувати.

Щоб вирівняти шанси на перемогу, блогери вирішили змінити правила наступного заїзду. Мотоцикл їхатиме піском, а Toyota GR Supra — дорогою.

У результаті спорткар все ж таки зміг здобути перемогу у цих перегонах. Проте GASGAS RX 450F довів, що автомобілям важко їхати так само швидко, як і мотоциклам.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували незвичайний драг-рейсинг між спорткарами та кросоверами Porsche.