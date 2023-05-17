Недорогий ексклюзив: Volkswagen випустив лімітований заряджений хетчбек (фото)

Усього випустять лише 2500 Volkswagen Polo GTI Edition 25. Заряджений хетчбек оснащений 204-сильним турбомотором і здатний розвинути 236 км/год.

Лінійку Volkswagen Polo 2023 поповнила нова спортивна версія GTI Edition 25. Лімітований заряджений хетчбек присвячений 25-річчю першого Polo GTI, який з'явився у 1998 році. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Хетчбек створили до 25-річчя Volkswagen Polo GTI Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Polo GTI Edition 25 відрізняється від стандартної моделі за матричною оптикою, 18-дюймовими дисками та графікою на кузові. Хетчбек зберігає обважування і решітку радіатора зі стільниковим візерунком.

Оздоблення салону розбавляють яскраво-червоні вставки. Volkswagen Polo GTI отримав спортивні сидіння та кермо, а також пам'ятні таблички Edition 25. Авто оснастили покращеною мультимедійною системою, а за доплату запропоновано технологію напівавтономного водіння.

Оздоблення салону розведено яскраво-червоними вставками. Фото: Volkswagen

Заряджений хетчбек зберіг 2,0-літровий 204-сильний турбомотор стандартного Polo GTI. З 7-ступінчастим роботом DSG він розганяється до 100 км/год за 6,5 секунди і розвиває 236 км/год.

Важливо Найпотужніший і найшвидший Volkswagen Golf показали на перших фото та відео

У той же час Volkswagen Polo GTI Edition 25 отримав диференціал, що самоблокується, і спортивну підвіску із заниженим на 15 мм кліренсом.

Volkswagen Polo GTI отримав спортивні крісла Фото: Volkswagen

Усього випустять лише 2500 Volkswagen Polo GTI Edition 25. Модель надійде у продаж з 1 червня за ціною від 35 205 євро, тобто це один із найдешевших заряджених хетчбеків марки.

Раніше Фокус повідомляв, що на базі Polo створили недорогий седан із великим багажником.

Також ми писали, що Volkswagen готує потужний спортивний електрокар.