Брутальний та потужний: у США показали пікап для найсуворіших умов (фото)

Apocalypse Super Truck виглядає грізно та оснащений потужним 850-сильним V8. Салон пікапа оброблений дорогою шкірою.

Американська компанія Apocalypse Manufacturing презентувала нову модель Super Truck. Екстремальний повнорозмірний пікап випускатимуть на замовлення. Про це повідомляє сайт Motor1.

У авто фактично відсутні крила

Новий Apocalypse Super Truck побудований сягає 6096 мм завдовжки, 2489 мм завширшки і 2108 мм заввишки. Він побудований на базі Ram 1500, хоча візуально не схожий на нього, адже всі кузовні панелі нові.

Кузов пікапа закритий кунгом

Пікап відрізняється брутальним рубаним дизайном з величезними радіаторними гратами, товстими дверима і капотом з повітрозабірником. Крила у авто фактично відсутні — таке рішення покликане покращити прохідність і дозволяє автомобілю навіть підстрибувати на невеликих пагорбах, як на трамплінах.

На центральній панелі встановлено великий тачскрін

Салон Apocalypse Super Truck контрастує із його грізною зовнішністю. В обробці використана дорога двокольорова шкіра, сидіння доповнені електроприводом, а на центральній панелі встановлений великий 12-дюймовий тачскрін.

Крім того, комплектація Apocalypse Super Truck включає акустику Harman Kardon, камери кругового огляду, панорамний дах та електропривод підніжок. Також передбачено кунг на кузові.

Салон оздоблений дорогою шкірою

Під капотом встановлений 6,2-літровий компресорний V8 від Dodge Charger та Challenger Hellcat, але його потужність збільшена до 850 к. с. Повний привід доповнений 6 режимами для різних умов.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors представили пікап підвищеної прохідності.

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