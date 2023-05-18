Повстання машин: автопілот Tesla проігнорував пішохода прямо на переході (відео)

Серед користувачів виникли суперечки про те, чи правильно вчинила система повного автономного керування Tesla. За законами штату Каліфорнія автомобілі завжди повинні поступатися пішоходам.

Автопілот електромобілів Tesla часто називають одним з найбільш просунутих у світі, але навіть він припускається помилок. Цього разу система проігнорувала людину, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Відео опублікували у Twitter.

На відео потрапив процес роботи бета-версії системи повного автономного керування Tesla. Зважаючи на все, технологія все ще потребує доробок.

Ролик був записаний на одній з вулиць Сан-Франциско. На відео жінка збиралася переходити дорогу пішохідним переходом. Автопілот помітив пішохода, але все одно продовжив рух своєю траєкторією.

Цікаво те, що власник Twitter-акаунту, на якому було викладено ролик, став захищати систему повного автономного керування. За його словами, водії у великих містах зазвичай їздять саме так.

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Більшість користувачів все ж таки вважають, що автопілот повинен був загальмувати перед пішохідним переходом. У штаті Каліфорнія такий маневр вважається грубим порушенням правил дорожнього руху.

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