Вже не за горами: Ілон Маск розкрив можливу дату виходу електрокара Tesla Roadster

Tesla Roadster другого покоління стане нішевим продуктом американського бренду. Ілон Маск заявив, що проєктування моделі вже наближається до фінальної стадії.

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Голова Tesla Ілон Маск назвав можливу дату виходу електрокара Roadster другого покоління. За його словами, проєктування моделі може завершитися вже цього року. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Tesla останнім часом активно ділиться подробицями про екстравагантний електричний пікап Cybertruck. На нових зборах інвесторів Маск згадав і Tesla Roadster другого покоління.

Презентація спортивного електромобіля відбулася у грудні 2017 року. Спочатку було заявлено, що модель дебютує у 2020 році, але Tesla Roadster так і не була запущена у виробництво.

Під час сесії питань та відповідей інвестор запитав Маска, коли Tesla Roadster може нарешті вийти на ринок. Глава Tesla відповів, що "проєктування моделі може бути завершене вже цього року". Виробник сподівається запустити спорткар у виробництво у 2024 році.

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Також Маск зазначив, що прибуток Tesla з продажів моделі Roadster не стане надто великим. Модель буде випущена обмеженим тиражем вартістю понад 200 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що власники електромобілів Tesla Model S та Model X подали колективний позов проти Tesla через останнє оновлення програмного забезпечення.