Для полювання та риболовлі: у США показали недорогі всюдиходи з багатим оснащенням (відео)

Всюдиходи Polaris Xpedition отримали повністю закриту кабіну з кондиціонером та навігацією. За доплату їх можна оснастити лебідкою чи наметом на даху.

Канадська компанія Polaris презентувала нове сімейство недорогих всюдиходів Xpedition. Позашляховики вже надходять у продаж за ціною від 28 999 доларів. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті Polaris.

Як опція запропонована намет на дах Фото: POLARIS

Мотовсюдиходи Polaris Xpedition є досить нетиповими представниками свого класу. Їхня особливість – повністю закрита кабіна з дверима та склом. Вони призначені для любителів активного відпочинку та підходять для кемпінгу, полювання, велотуризму, риболовлі або каякінгу.

У салоні встановлена навігація з тачскрином Фото: POLARIS

Баггі Polaris Xpedition доступні у версіях з двома та чотирма дверима, також можна вибрати пікап або варіант із закритим багажником. Кліренс сягає 356 мм, також встановлені посилені амортизатори Fox Podium QS3 та позашляхові шини Pro Armor Crawler XP.

Базова комплектація Polaris Xpedition включає кондиціонер, електросклопідйомники, навігацію та аудіосистему JBL Trail Pro. А ще всюдиходам запропоновано більше сотні різних аксесуарів – додаткова оптика, лебідка, кріплення для перевезення велосипедів та байдарок, багажник чи намет на дах. Можна навіть встановити на зиму гусениці, прикріпити спереду відвал і перетворити Xpedition на снігоприбиральну машину.

Кліренс Polaris Xpedition сягає 356 мм Фото: POLARIS

Мотовсюдиходи Polaris оснащуються 1,0-літровим 114-сильним двигуном, варіатором і повним приводом, що підключається. Вони можуть буксирувати причіп вагою до 900 кг, а запас бензину вистачає на 320 км.

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