Багато карбону і понад 600 сил: презентовано найекстравагантніший Rolls-Royce (фото)

Тюнінг Rolls-Royce Phantom включає карбонове обваження та ексклюзивне внутрішнє оздоблення. Двигун V12 доопрацьований і став потужнішим.

Знамените ательє Mansory представило черговий божевільний проект. На цей раз у Німеччині взялися за тюнінг Rolls-Royce Phantom. Про це повідомляється на офіційній Instagram-сторінці Mansory.

Ззаду встановлено два спойлери Фото: Mansory

Седан Rolls-Royce Phantom доопрацювали у фірмовому екстравагантному стилі Mansory. Він отримав карбонові обважування та капот, агресивний передній бампер і підсвічування решітки радіатора. Ззаду з'явилися відразу два спойлери — на кришці багажника і верхній кромці скла. Крім того, встановлені величезні 24-дюймові колеса із шинами розміром 295/30 R24.

Салон оздоблений шкірою, деревом та карбоном Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Phantom оздоблений яскраво-блакитною шкірою, карбоном та лакованим деревом, а діодне підсвічування стелі імітує зоряне небо. Ззаду встановлено два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією, масажем та підставками для відпочинку ніг.

Тюнінг Rolls-Royce Phantom включає і доопрацювання двигуна. Потужність 6,75-літрового турбо V12 зросла до 610 к. с., а піковий обертальний момент — до 960 Нм.

На другому ряду встановили два окремі крісла Фото: Mansory

Такий Rolls-Royce Phantom Mansory побудований в єдиному екземплярі, хоча на замовлення можуть створити ще більш екстравагантне авто. Його вартість не називається, але вона, напевно, перевищує мільйон доларів, тобто це найдорожчий седан Rolls-Royce.

Раніше Фокус повідомляв, що Mansory представили найдорожчий у світі гольф-кар — він виконаний у схожій стилістиці.

Також ми писали, що в Mansory створили 900-сильний тюнінгований Mercedes G-Class.