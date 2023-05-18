Новітній пікап Ford перетворили на дешевий і практичний дім на колесах (фото)

Автодім Ford Maverick є одним із найдешевших на ринку. У його салоні встановлені двоспальне ліжко, шафи та висувні шухляди.

Новий Ford Maverick отримав оригінальний аксесуар. Спеціальний житловий модуль, названий Tuktut, перетворює пікап на дім на колесах. Про це повідомляє сайт компанії Scout Campers.

Усередині розкладається широке ліжко

Саме це американське ательє виконує тюнінг Ford Maverick. Двомісний модуль встановлюють прямо в кузов автомобіля. Хоча вантажна платформа у Maverick менша, ніж у інших пікапів, він там поміститься. Його маса складає 287 кг і при потребі модуль можуть зняти кілька людей.

Електроприлади живляться від батареї

Усередині встановлені дві лави та розкладне двоспальне ліжко розміром 177 на 120 см (за доплату її подовжать до 203 см). Також передбачені численні шафи та висувні шухляди для різноманітної поклажі. За доплату автодімк Ford Maverick Tuktut можуть доповнити батареєю для живлення електроприладів.

Автобудинок коштує від 16 500 доларів

Дім на колесах досить простий, але є одним з найдешевших на ринку. Його ціна стартує з 16 500 доларів і він чудово підходить для бюджетного пікапа Ford Maverick, який коштує від 22 600 доларів.

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