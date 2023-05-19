Майже літак: виявлено 67-річний автомобіль Messerschmitt у новому стані (фото)

Messerschmitt KR200 був одним із найдешевших автомобілів у Німеччині після Другої світової війни. Він важить лише 230 кг і може розвивати швидкість до 90 км/год.

На аукціон Indiana Hibid виставили раритетний триколісний автомобіль Messerschmitt KR200 1956 випуску. Він має стан нового авто. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Компанії Messerschmitt після Другої світової заборонили випускати літаки. У 1950-х роках вона вийшла ринку мікроавтомобілів.

Автомобіль Messerschmitt KR200 є версією моделі KR175 з багатьма конструкторськими доробками. Автомобіль виділяється незвичайним вузьким кузовом із відкидною кабіною в авіаційному стилі.

Для посадки всередину потрібно відкинути кабіну убік Фото: Indiana Hibid

Messerschmitt KR200 оснащений 191-кубовим двотактним двигуном потужністю 10 к. с. Це дозволяло 230-кілограмовому авто розвивати швидкість до 90 км/год.

Попереду Messerschmitt KR200 розміщено дві фари Фото: Indiana Hibid

За весь час Messerschmitt вдалося продати 41 190 екземплярів KR200. Виробництво моделі припинилося у 1964 році.

Усередині встановлено незвичайне кермо Фото: Indiana Hibid

Виставлений на продаж Messerschmitt KR200 відрізняється відмінним станом та неймовірно малим пробігом. За 67 років маленький автомобіль проїхав лише 1099 км.

До кінця торгів залишилось 17 днів. Наразі максимальна ставка за лот становить 10 500 доларів.

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