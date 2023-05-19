Седан BMW повис на лінії електропередач після безглуздого ДТП (відео)

Дії водія після ДТП виявилися ще дивнішими, ніж сам інцидент. Чимало користувачів вважають, що чоловік міг бути в стані алкогольного сп'яніння.

У США седан BMW 5 Series (E60) після дивної ДТП повис на лінії електропередач. Подальші дії водія ще більше збентежили очевидців. Відео опубліковано на форумі Reddit.

На відео не потрапив сам момент ДТП, тож можна лише здогадуватися про те, як автомобіль повис на лінії електропередач. Автомобіль отримав кілька пошкоджень кузова.

Водій BMW вирішив самостійно вибратися з авто. Він випав через двері та після цього вирішив самостійно відтягнути автомобіль, схопившись за багажник. Спроба виявилася невдалою й седан залишився на місці.

Очевидці вирішили, що водій був п'яний, тому поводився дивно. Проте жодних підтверджень цьому немає.

Через час автомобіль все ж таки вдалося евакуювати. Поліцейські з'ясовують усі деталі цієї дивної ДТП.

Більшість користувачів зазначили, що водієві не варто було самостійно відтягувати автомобіль. Седан міг покотитися прямо на нього та завдати чоловікові травм.

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