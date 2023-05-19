Українська Toyota RAV4: в інтернеті показали унікальний позашляховик ЛуАЗ (фото)

"ЛуАЗ-Прото" мав стати практичним компактним позашляховиком для подорожей. Усього було збудовано лише один робочий прототип перспективного авто.

Наприкінці 1980-х років інженери НАМІ розробляли незвичайний тридверний позашляховик "ЛуАЗ-Прото", який випереджав час своїми технологіями. З деяких причин модель так і залишилася концептом і не надійшла у виробництво. Фокус розповість, чому цей проєкт міг стати справжньою революцією на ринку.

Усього було створено один робочий прототип "ЛуАЗ-Прото". Він був призначений для заводських випробувань.

"ЛуАЗ-Прото" мав забезпечувати рівень комфорту, який не поступався легковим автомобілям, а також пропонувати високу практичність за компактних габаритів. Інженери креативно підійшли до вирішення деяких з цих завдань.

Позашляховик отримав незвичайний дизайн із закругленими формами. Спереду були розташовані компактна решітка радіатора та кенгурятник. Зовні модель трохи нагадує позашляховик Toyota RAV4, який з'явився лише у 1994 році.

Позашляховик отримав сучасний інтер'єр Фото: НАМІ

Кузов "ЛуАЗ-Прото" є каркасною металевою конструкцією. Він оснащувався змінними панелями, завдяки яким лише за кілька хвилин закритий позашляховик можна було перетворити на пікап.

ЛуАЗ-Прото міг легко перетворитися із закритого позашляховика на пікап Фото: НАМІ

Габарити "ЛуАЗ-Прото":

довжина — 3400 мм;

ширина — 1570 мм;

висота — 1570 мм;

колісна база — 2300 мм;

кліренс — 240 мм.

Сидіння переднього та заднього ряду можна було розкласти, щоб отримати рівну поверхню для відпочинку. Так автомобіль проявляв себе як чудовий транспорт для мандрівок.

Сидіння переднього та заднього ряду можна було розкласти Фото: НАМІ

Прототип оснащували 1,1-літровим двигуном МеМЗ-245 потужністю 51 к.с. і 79 Нм крутного моменту. Цього було достатньо, щоби позашляховик вагою 800 кг міг розвивати швидкість до 130 км/год.

У 1988 році проєкт "ЛуАЗ-Прото" було скасовано. Позашляховик став останньою роботою ленінградської лабораторії НАМІ перед реорганізацією підприємства.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті показали унікальний шестиколісний позашляховик "ЛуАЗ-1901".