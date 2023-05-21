Непоказна легенда: 53-річний іржавий Dodge пішов з молотка за мільйон доларів (фото)

Dodge Challenger Black Ghost оснащений 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,5 с і розвиває 235 км/год.

У США на аукціоні Mecum продали Dodge Challenger 1970 року. За невідреставроване авто віддали 1072500 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Dodge внесли до реєстру найцінніших ретроавто США Фото: Mecum

Цей Dodge Challenger R/T SE – рідкісний варіант моделі із топовим 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. Загалом у 1970 році випустили лише 356 таких авто. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість становить 235 км/год.

Dodge Challenger Hemi зараз дуже дорогі, проте цей автомобіль особливий — він став легендою стрітрейсингу, яка виграла безліч гонок. Його навіть внесли до національного реєстру найцінніших ретроавто США.

Всього у 1970 році випущено лише 356 Dodge Challenger Hemi Фото: Mecum

Історія Dodge Challenger дуже цікава. Його придбав колишній десантник та офіцер поліції Детройта Годфрі Куалс. Вечорами після роботи він брав участь у стрітрейсингу і практично завжди перемагав.

Автомобіль жодного разу не реставрували Фото: Mecum

Оскільки гонки були нелегальними, то поліцейський залишався інкогніто, бо боявся втратити роботу. Після змагань Dodge Challenger швидко зникав і саме тому отримав прізвисько Black Ghost ("Чорний привид").

Із 1976 року Годфрі Куаллс припинив участь у вуличних перегонах, запаркував Dodge Challenger Black Ghost у гараж і лише зрідка на ньому виїжджав. Тільки після виходу на пенсію він розповів свою історію.

Під капотом встановлений 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi Фото: Mecum

Після смерті Годфрі Куаллса машина Dodge Challenger R/T SE перейшла у спадок його синові. Машину жодного разу не реставрували і на її кузові видно ушкодження та іржу. Пробіг авто становить 72 400 км.

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