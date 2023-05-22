Німецька якість: знайдено спорткар Porsche з пробігом майже мільйон кілометрів (відео)

Загалом Porsche 944 є досить надійним, але потребує постійного догляду. Модель відрізняється вищим рівнем комфорту, на відміну від інших спорткарів німецького бренду.

У США показали, як виглядає Porsche 944 середини 80-х із пробігом 918 935 км. Спорткар потребує ремонту, але зберігся краще за деякі інші авто зі значно меншим пробігом. Відео опублікували на YouTube-каналі Auto Auction Rebuilds.

Porsche 944 був найкомфортнішою моделлю німецького бренду тих років. Спорткар замінив модель 924 і випускався з 1982 по 1991 рік.

Загалом модель є досить надійною, але потребує постійного догляду. Porsche 944 має проблеми з ременем ГРМ і водяною помпою. Також у спорткара часто виходить з ладу електроніка.

Попри великий пробіг, цей Porsche 944 непогано зберігся. На його кузові немає іржі та пошкоджень. Помітно, що люк на даху потребує ремонту. Інтер'єр авто чистий та доглянутий.

Інтер'єр Porsche 944 непогано зберігся Фото: Скриншот

Головною проблемою автомобіля є те, що двигун не заводиться. Також відсутнє зчеплення, заміна якого коштуватиме недешево.

Блогер планує відновити цей автомобіль та замінити його двигун на новий. Він навіть розглядає варіанти встановлення японських та американських силових установок.

Раніше Фокус писав, що в США знайшли Acura NSX 1995 з рекордним пробігом.