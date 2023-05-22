Кросовер Mitsubishi Outlander відкликають через заводський дефект

У деяких Mitsubishi Outlander може не працювати дисплей інформаційно-розважальної системи. З 20 червня 2023 року розпочнеться відкликання автомобілів з потенційною проблемою.

На кросовері Mitsubishi Outlander помітили заводський дефект, який ускладнює рух заднім ходом. Проблема спостерігається на авто, випущених з 2022 до 2023 року. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Програмна помилка призводить до того, що дисплей інформаційно-розважальної системи може згаснути під час руху заднім ходом. Через це камера заднього виду не передаватиме зображення.

Вперше дефект помітили у Японії у липні 2022 року. Японський бренд після цього почав розслідування та встановив, що проблема виникає після певної послідовності дій.

Якщо водії будуть їхати заднім ходом понад шість секунд після включення задньої передачі менш ніж через 40 секунд після завантаження інформаційно-розважальної системи, мультимедійний екран може згаснути. Через це виробнику доведеться відкликати майже 90 тисяч кросоверів.

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Поки що невідомо про якісь нещасні випадки чи травми, пов'язані з цим дефектом. З 20 червня 2023 року розпочнеться відкликання автомобілів з потенційною проблемою.

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