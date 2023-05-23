Останній у роді: на аукціоні продали легендарний спортивний Jaguar 70-х (фото)

Останній випущений Jaguar E-Type оснащений 5,3-літровим 270-сильним V12 і розвиває 235 км/год. За майже пів століття авто побувало в різних куточках планети, але проїхало лише 41 600 км.

У Великій Британії на аукціоні Silverstone Auctions продали Jaguar E-Type 1974 року. За кабріолет виручили 180 тисяч фунтів стерлінгів ($223 800), що чимало для такого авто. Його історію розповіли на сайті аукціону.

Кабріолет розганяється до 235 км/год Фото: Silverstone Auctions

Справа в тому, що з молотка пішов останній випущений Jaguar E-Type. Легендарний спорткар виробляли з 1960 по 1974 рік і всього зібрали 72 515 купе та кабріолетів.

Останній Jaguar E-Type пофарбований у традиційний зелений колір British Racing Green. Його салон оздоблений бежевою шкірою, а кермо декороване деревом.

Кермо кабріолета оброблене деревом Фото: Silverstone Auctions

Кабріолет належить третій серії Jaguar E-Type, що відрізнялася дизайном передньої частини. Під його капотом встановлений 5,3-літровий 275-сильний V12. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 секунди, а максимальна швидкість становить 235 км/год. В авто покращені гальма та підвіска, а кермо доповнене підсилювачем.

Під капотом встановлений 5,3-літровий V12 Фото: Silverstone Auctions

Jaguar E-Type 1974 кілька разів змінював власників і в різний час був зареєстрований у Великій Британії, Гонконгу, на американських Гаваях і в Австрії. Водночас пробіг авто відносно невеликий — 41 600 км.

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