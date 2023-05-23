Mazda CX-90 порівняли з кросоверами Acura та Genesis у заїзді по прямій (відео)

Трирядні кросовери показали свої можливості у заїзді по прямій. Боротьба велася на рівних, а різниця у часі фінішу виявилася досить незначною.

Блогери порівняли преміальні трирядні кросовери Mazda CX-90, Acura MDX Type S та Genesis GV80 у драг-рейсингу. Відео опублікували на YouTube-каналі Sam CarLegion.

Зазвичай водії купують трирядні кросовери не для заїздів по прямій, а для неспішних поїздок зі своєю родиною. На цей раз Mazda CX-90, Acura MDX Type S і Genesis GV80 довелося показати себе в незвичній стихії.

Mazda CX-90 оснащений "м'якою" гібридною силовою установкою з 3,3-літровим турбованим шестициліндровим двигуном та електромотором потужністю 345 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Вага авто складає 2222 кг.

Під капотом Acura MDX Type S розташований 3,0-літровий турбований двигун V6 потужністю 360 к.с. і 481 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 2172 кг.

Genesis GV80 оснащений 3,5-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 380 к.с. і 530 Нм крутного моменту. Вага кросовера складає 2400 кг.

У першому заїзді з місця Acura MDX Type S упевнено відірвався від конкурентів. Друге місце посів Genesis GV80, а Mazda CX-90 фінішував останнім.

В решті заїздів ситуація повторилася. Проте різниця у часі фінішу виявилася досить незначною.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували драг-рейсинг між електрокросоверами Kia EV6 GT, Genesis GV60 Performance та Ford Mustang Mach-E GT проти BMW X4M Competition.