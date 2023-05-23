Представлено найдешевший Mercedes-AMG за $1500: у нього два колеса та електромотор (фото)

Mercedes-AMG E-Scooter може проїхати до 39 км на одному заряді. Електросамокат здатний розвивати швидкість до 19 км/год та підтримує синхронізацію зі смартфоном.

Mercedes-AMG представили свою найнезвичайнішу модель — електричний самокат E-Scooter. Це найдешевший продукт від спортивного підрозділу Mercedes. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Mercedes-AMG E-Scooter створено спільно зі швейцарською компанією Micro Mobility Systems. Це ще один крок у планах Mercedes — стати стійкою мобільною компанією.

Кузов електросамоката пофарбований у чорний колір. На ньому є кілька логотипів Mercedes-AMG, які не дають власнику забути, з чим він має справу.

Mercedes-AMG E-Scooter оснащений дисплеєм, який відображає рівень заряду та швидкість Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG E-Scooter має дисплей, який відображає рівень заряду та швидкість. Підніжка виготовлена з протиковзного покриття.

Mercedes-AMG E-Scooter оснащений електромотором потужністю 500 Вт (0,68 к.с.). Він живиться від акумуляторної батареї місткістю 450 Вт⋅год.

Електросамокат легко складається для зручнішого транспортування Фото: Mercedes-Benz

Максимальна швидкість електричного самоката становить 19 км/год. Модель здатна проїхати до 39 км в екорежимі та до 24 км у спортивному режимі на одному заряді. Повна зарядка займає до 3,5 годин.

Електросамокат підтримує додаток Micro, яка дозволяє синхронізувати транспорт зі смартфоном через Bluetooth. Гаджет можна прикріпити до керма за допомогою спеціального утримувача.

Mercedes-AMG E-Scooter позиціюється як легкий транспорт для недалеких поїздок. Вартість моделі починається з 1500 доларів.

Раніше Фокус писав, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який класифікує електричні самокати та моноколеса в Україні як транспортні засоби.