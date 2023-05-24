На продаж виставили ексклюзивний суперкар McLaren зірки баскетболу (фото)

McLaren 765LT Spider був виготовлений підрозділом MSO та пофарбований в унікальний колір. Суперкар здатний розвивати швидкість до 330 км/год та набирати першу сотню всього за 2,8 секунди.

У США на продаж виставили ексклюзивний суперкар McLaren 765LT Spider MSO 2022, який належав зірці NBA Пі Джей Такеру. Подробиці про авто розповіли на сайті duPont REGISTRY.

Пі Джей Такер у 2022 році звернувся до підрозділу MSO, щоб створити суперкар, який відповідатиме всім його вимогам. Автомобіль пофарбували у сірий колір Bespoke Satin Chicane та доповнили білою графікою з червоними акцентами.

Позаду розміщено чотири вихлопні патрубки Фото: duPont Registry

Складаний дах суперкара виготовлений з карбону. З вуглеволокна також виготовлені більшість аеродинамічних елементів авто, включаючи сплітер і дифузор.

Інтер'єр виконаний з алькантари Burnt Orange з білими логотипами MSO. Усередині встановлено два ківшеподібні сидіння для водія та його пасажира.

В інтер'єрі використовується алькантара кольору Burnt Orange Фото: duPont Registry У салоні є безліч елементів з карбону Фото: duPont Registry

McLaren 765LT Spider MSO оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 765 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Пробіг McLaren 765LT Spider MSO складає всього 489 км. Вартість суперкара можна дізнатися лише за запитом.

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