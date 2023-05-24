Електромобілі в середньому проїжджають на 30% менше, ніж автомобілі з ДВЗ — дослідження

У середньому водії електромобілів їздять на своїх авто на 29% рідше, ніж власники автомобілів з ДВЗ. При цьому вартість електричних моделей значно вища.

Власники електромобілів їздять на своїх авто набагато рідше, ніж водії моделей з ДВЗ. Дослідження показало середній пробіг електромобілів за три роки. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Експерти порталу iSeeCars провели масштабне дослідження, проаналізувавши 860 тисяч автомобілів. Вони зазначили, що водії електромобілів витрачають більше грошей на покупку своїх авто, ніж власники бензинових та дизельних моделей, але їздять на них рідше.

У середньому електромобіль у перші три роки проїжджає по 14 579 км на рік. За такий самий проміжок часу середній пробіг автомобіля з ДВЗ становить 20 532 км. Також експерти встановили, що електрокари в середньому коштують на 47% дорожче, ніж схожі бензинові та дизельні автомобілі.

Електромобілі Tesla мають найвищий середній пробіг. Власники таких авто проїжджають близько 16 702 км на рік.

Найнижчі місця в дослідженні середнього пробігу зайняли електромобілі з невеликим запасом ходу. Серед них Hyundai Ioniq Electric та Nissan Leaf.

Важливо Експерти розвіяли найпопулярніші міфи про електромобілі

Середня ціна електромобіля становить 45 147 доларів порівняно з 30 760 доларів за схожий автомобіль з ДВЗ. Експерти прогнозують, що в майбутньому вартість електричних моделей знижуватиметься.

Раніше Фокус розповів, що експерти розповіли, яке місце всередині автомобіля є найнебезпечнішим у разі ДТП.