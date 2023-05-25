Умілець створив незвичайний велосипед із трикутними колесами: на ньому можна їздити (відео)

Ентузіаст самостійно доопрацював старий велосипед і створив для нього трикутні колеса. Він показав, як такий велосипед пересувається по дорогах.

Блогер створив дивний велосипед із трикутними колесами, на якому можна їздити. Ентузіаст показав процес збірки такого незвичайного транспорту. Відео опублікували на YouTube-каналі The Q.

The Q часто створює незвичайні велосипеди, які вражають своєю креативністю. Цього разу він вирішив перевірити, наскільки ефективними будуть трикутні, а не круглі колеса.

Ентузіаст узяв за основу старий іржавий велосипед і замінив його колеса на трикутні. Він створив їх самостійно з дерева та гуми від старих шин.

Блогер встановив нові маточини, шарніри та два важелі, які обмежують обертання трикутних коліс по вертикалі. Задня підвіска стала рухливішою, щоб велосипед був комфортнішим.

Останнім штрихом стало фарбування велосипеда. Ентузіаст вирішив пофарбувати його раму в червоний колір, а ободи отримали помаранчевий відтінок.

Результат перевершив усі очікування. За словами блогера, цей велосипед вийшов таким же зручним, як і традиційний транспорт із круглими колесами.

Раніше Фокус розповів, що в США представили електричний велосипед із товстими шинами Engwe M20.