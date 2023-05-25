Не тільки для американців: які пікапи купують в Україні (фото)

Пікапи мають безліч переваг перед іншими типами авто. Українці в цьому сегменті віддають перевагу вживаним японським та американським моделям.

Пікапи заведено вважати автомобілями для американців, але в Україні також є попит на такі авто. Експерти назвали десять найпопулярніших моделей у цьому сегменті. Рейтинг опубліковано на сайті Auto.RIA.

Пікапи чудово підходять для перевезення габаритних вантажів завдяки відкритій вантажній платформі. Їх можна використовувати у сільському господарстві чи у будівництві, також вони популярні в ЗСУ.

Також ці автомобілі відрізняються високою прохідністю. Вони можуть проїхати там, де не спроможні фургони.

До рейтингу увійшли лише повнорозмірні пікапи. Він складений за сумою угод купівлі-продажу в Україні та перших реєстрацій за перші чотири місяці 2023 року.

Найпопулярніші пікапи з пробігом в Україні:

Mitsubishi L200 — 321 авто. Toyota Hilux — 154 авто. Nissan Navara — 122 авто. Ford F-150 — 113 авто. Volkswagen Amarok — 108 авто. Dodge Ram 1500 — 86 авто. Toyota Tundra — 60 авто. Ford Ranger — 54 авто. Toyota Tacoma — 18 авто. SsangYong Actyon Sports — 10 авто.

Раніше Фокус розповів, що в Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.