Не тільки для американців: які пікапи купують в Україні (фото)
Пікапи мають безліч переваг перед іншими типами авто. Українці в цьому сегменті віддають перевагу вживаним японським та американським моделям.
Пікапи заведено вважати автомобілями для американців, але в Україні також є попит на такі авто. Експерти назвали десять найпопулярніших моделей у цьому сегменті. Рейтинг опубліковано на сайті Auto.RIA.
Пікапи чудово підходять для перевезення габаритних вантажів завдяки відкритій вантажній платформі. Їх можна використовувати у сільському господарстві чи у будівництві, також вони популярні в ЗСУ.
Також ці автомобілі відрізняються високою прохідністю. Вони можуть проїхати там, де не спроможні фургони.
До рейтингу увійшли лише повнорозмірні пікапи. Він складений за сумою угод купівлі-продажу в Україні та перших реєстрацій за перші чотири місяці 2023 року.
Найпопулярніші пікапи з пробігом в Україні:
- Mitsubishi L200 — 321 авто.
- Toyota Hilux — 154 авто.
- Nissan Navara — 122 авто.
- Ford F-150 — 113 авто.
- Volkswagen Amarok — 108 авто.
- Dodge Ram 1500 — 86 авто.
- Toyota Tundra — 60 авто.
- Ford Ranger — 54 авто.
- Toyota Tacoma — 18 авто.
- SsangYong Actyon Sports — 10 авто.
Раніше Фокус розповів, що в Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.