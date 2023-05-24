Які гібридні автомобілі купують в Україні: найпопулярніші моделі

Українці купили 866 нових гібридних автомобілів за квітень 2023 року. За продажами домінують кросовери від японських та європейських автовиробників.

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У квітні 2023 року українці стали рідше купувати гібридні автомобілі. Проте, попит на такі авто все ще залишається. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

За квітень 2023 року в Україні купили 866 нових гібридів. Це лише на 5 авто менше, ніж за березень.

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Toyota RAV4 залишається бестселером на ринку гібридних авто Фото: Toyota

Найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні за квітень:

Toyota RAV4 — 167 авто. Nissan Qashqai — 105 авто. Toyota Camry — 59 авто. Mercedes-Benz GLE — 52 авто. Volvo XC90 — 45 авто. Toyota Yaris Cross — 42 авто. Toyota Corolla Cross — 31 авто. Toyota C-HR — 26 авто. Toyota Highlander — 25 авто. Volvo XC60 — 25 авто. Hyundai Tucson — 21 авто. Audi Q8 — 19 авто. Land Rover Range Rover — 17 авто. Land Rover Range Rover Sport — 16 авто. Audi Q5 — 16 авто. Toyota Corolla — 15 авто. Audi Q7 — 14 авто. Lexus ES — 12 авто. Mercedes-Benz GLC — 11 авто. BMW X7 — 11 авто. Toyota Yaris — 10 авто. Land Rover Defender — 10 авто. Mercedes-Benz S-Class — 9 авто. Lexus RX — 9 авто. BMW X1 — 8 авто.

Раніше Фокус розповів, що за квітень 2023 року українці купили 15,3 тисячі автомобілів, які були імпортовані з інших країн.