Покинута легенда: рідкісне американське авто 70-х простояло 40 років у гаражі (відео)

Pontiac Firebird Trans Am – рідкісна та цінна заряджена версія спорткара. Купе оснащено величезним 7,5-літровим V8 потужністю 325 к. с.

У США у старому гаражі знайшли Pontiac Firebird Trans Am 1971 року. Культовий американський спорткар не виїжджав на дороги з початку 80-х. Знахідці присвятили відео на Youtube каналі Nobody's Show.

Всього випущено лише 2116 таких Pontiac Firebird Trans Am Фото: скриншот / YouTube

Історію Pontiac Firebird Trans Am вдалося частково встановити. Близько 40 років тому власник вирішив відновити автомобіль. Він почав реставрацію, проте потім з невідомих причин припинив її і поставив машину в гараж, де вона простояла до наших днів.

У салоні не встигли змінити обробку

Pontiac Firebird 1971 встигли перефарбувати, а також частково замінили оздоблення його салону (тому місцями воно синє, а місцями — бежеве). Разом з авто знайшли безліч запчастин, тож завершити реставрацію буде нескладно.

Pontiac Firebird Trans Am – досить рідкісна заряджена версія моделі. У 1971 випустили лише 2116 таких купе тоді, як усіх Firebird — 53 124.

Під капотом Pontiac Firebird Trans Am встановлений величезний 7,5-літровий V8 потужністю 325 к. с., а в парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год приблизно за 6 с та розвинути швидкість понад 200 км/год.

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