У Києві помітили рідкісний гібридний спорткар Honda (фото)

Honda CR-Z Mugen випускали дуже малими партіями. У купе змінено дизайн, а деякі його версії оснащені компресорним двигуном.

У Києві сфотографували гібридне купе Honda CR-Z Mugen. Компактний спорткар дуже рідкісний і цілком може бути єдиним в Україні. Про це пише сайт ТопЖир.

Японське ательє Mugen із 70-х років виконує тюнінг Honda. Там створили кілька варіантів купе Honda CR-Z, і всі вони дуже рідкісні. Наприклад, гібрид Honda CR-Z Mugen RZ 2012 випущений лімітованою серією з 300 авто.

Автомобіль отримав обвіс та заднє антикрило Фото: topgir.com.ua

Від стандартної Honda CR-Z версії від Mugen відрізняються обвісом, заднім антикрилом та 17-дюймовими кованими дисками. Примітно, що цей тюнінг-набір можна було придбати окремо і встановити на звичайне купе CR-Z самотужки і не виключено, що на фото потрапило саме таке авто.

Варіант Honda CR-Z Mugen RZ також отримав особливе оздоблення салону та спортивні передні сидіння. До того ж, такому варіанту гібрида збільшили потужність.

Окремі версії моделі оснащували механічним компресором Фото: topgir.com.ua

У Mugen встановили компресор на 1,5-літрову бензинову четвірку, що підняло її віддачу до 156 к. с. 20-сильний електромотор залишився незмінним, тобто сумарна потужність склала 176 к. с. проти 124 сил у стандартної версії.

З 6-ступінчастою механічною КПП Honda CR-Z Mugen RZ розганяється до 100 км/год за 6,1 секунди і розвиває 210 км/год. Також вона отримала збільшені гальма.

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