Хетчбек Toyota Yaris перетворили на 740-сильного "вбивцю" суперкарів (фото)
Цей Toyota GR Yaris став майже втричі потужнішим за стандартне авто. Пізніше тюнери збираються випробувати допрацьований хетчбек у драг-рейсингу.
Австралійське тюнінг-ательє Powertune Australia доопрацювало заряджений хетчбек Toyota GR Yaris. Потужність двигуна збільшили з 272 до 740 к.с. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Тюнери показали результати з динамометричного стенду. На ньому 1,6-літровий турбований двигун Toyota GR Yaris показав потужність 740,9 к.с.
Хетчбек оснастили модернізованою прокладкою головки блоку циліндрів, а також посиленими шпильками головки блоку циліндрів. Стандартний інтеркулер замінили на модернізований від компанії Plazmaman.
Головним покращенням стала система турбонаддуву Garrett G30-770. Його доповнили новим випускним колектором, паливною помпою та вихлопною системою Akrapovic.
Стандартну механічну коробку замінили на шестиступінчасту секвентальну КПП X-Shift. Її з'єднали зі зчепленням ATS Triple Carbon. Цікаво те, що двигун зберіг стандартні шатуни, кривошип і поршні.
Пізніше тюнери збираються випробувати доопрацьований Toyota GR Yaris у драг-рейсингу. Там легкий хетчбек зможе скласти серйозну конкуренцію таким суперкарам як Nissan GT-R і Lamborghini Huracan.
Раніше Фокус повідомляв, що блогери порівняли Toyota GR Yaris і Subaru WRX у перегонах по прямій.