Названі найнадійніші та найненадійніші електромобілі та гібриди (фото)

До рейтингу увійшли 10 гібридних авто та електромобілів, на які слід звернути увагу. Також експерти назвали дві моделі, від яких краще триматися якомога далі.

Британські експерти назвали найнадійніші та найненадійніші електрокари та гібриди. До рейтингу увійшли сучасні моделі віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Гібридні авто та електромобілі є більш економними та екологічними, ніж бензинові та дизельні авто. Проте вибрати такий автомобіль досить складно.

Експерти проаналізували дані про поломки гібридів та електромобілів, щоб визначити найнадійніші моделі. Ще від двох автомобілів експерти рекомендують триматися якомога далі.

Топ 10 найнадійніших електромобілів та гібридів:

10. Toyota Prius

Toyota Prius відрізняється високим рівнем надійності Фото: Toyota

Роки випуску: 2009 — 2015

Рейтинг надійності: 88,5%

Один з найпопулярніших гібридів у світі відрізняється високим рівнем надійності. Тільки у 14% Toyota Prius було виявлено поломки, пов'язані з електронікою.

9. Lexus RX

Lexus RX четвертого покоління є досить надійним, але дорогим в обслуговуванні Фото: lexus.ua

Роки випуску: 2016 — 2022

Рейтинг надійності: 89,8%

Гібридний Lexus RX четвертого покоління перевершує старіші кросовери по надійності. Єдиною проблемою є те, що усунення несправностей іноді обходиться надто дорого.

8. Nissan Leaf

Nissan Leaf рідко стикається із серйозними поломками Фото: Nissan

Роки випуску: 2011 — 2018

Рейтинг надійності: 91,1%

Nissan Leaf є не тільки однією з найдешевших моделей у сегменті, але й однією з найнадійніших. Лише 14% власників електромобіля повідомили про поломки.

7. Lexus RX

Lexus RX третього покоління рідко виходить з ладу Фото: Lexus

Роки випуску: 2009 — 2016

Рейтинг надійності: 93,8%

Гібридний кросовер Lexus RX третього покоління відрізняється приємним керуванням та багатим оснащенням. У 16% автомобілів траплялися поломки, але вони були виправлені в короткі терміни.

6. Lexus NX

У Lexus NX найчастіше виходить з ладу електроніка Фото: Lexus

Роки випуску: 2014 — 2021

Рейтинг надійності: 95,0%

Компактний гібридний кросовер Lexus NX має низьку витрату палива та багате оснащення. Ще однією сильною стороною моделі є надійність — лише у 10% автомобілів було виявлено несправності.

5. Mitsubishi Outlander PHEV

Слабкими місцями Mitsubishi Outlander PHEV є електроніка та кузов Фото: Mitsubishi

Роки випуску: 2014 — 2021

Рейтинг надійності: 96,4%

Гібридний кросовер Mitsubishi Outlander пропонує не лише низьку витрату палива, але й високий рівень надійності. Тільки у 13% автомобілів траплялися поломки, пов'язані з електронікою, кузовом та гальмівною системою.

Важливо Кросовер Mitsubishi Outlander відкликають через заводський дефект

4. Toyota Auris Hybrid

Toyota Auris виявився надійним та практичним автомобілем Фото: Toyota

Роки випуску: 2013 — 2019

Рейтинг надійності: 97,5%

Гібридний Toyota Auris відмінно підходить для тих водіїв, яким потрібний практичний та надійний автомобіль. Ця модель рідко виходить з ладу, а найпоширенішими поломками є електроніка та підвіска.

3. Lexus IS

Lexus IS рідко виходить з ладу Фото: Lexus

Роки випуску: 2013 — 2021

Рейтинг надійності: 97,7%

Гібридна версія седана Lexus IS стала найуспішнішою. Ця модифікація відрізняється високим рівнем надійності. У таких авто з ладу виходила тільки електроніка.

2. Lexus CT

Lexus CT рідко стикається з поломками Фото: Lexus

Роки випуску: 2011 — 2020

Рейтинг надійності: 99,2%

Найдешевша гібридна модель Lexus виявилася й найнадійнішою. З поломками стикалися лише 3% власників Lexus CT. Усі вони пов'язані з електронікою.

1. Kia Niro Hybrid

Kia Niro Hybrid виявився найнадійнішим гібридним автомобілем Фото: Wikipedia

Роки випуску: 2016 — 2022

Рейтинг надійності: 100%

Гібридний Kia Niro може здатися нудним автомобілем, але цей кросовер виявився дуже надійним. Усі власники моделі заявили, що не стикалися з поломками за останні 2 роки.

Найненадійніші електромобілі та гібриди:

2. Tesla Model S

Tesla Model S до оновлення був доволі ненадійним електромобілем Фото: Tesla

Роки випуску: 2014 — 2022

Рейтинг надійності: 67,5%

Перші Tesla Model S мають часті поломки, пов'язані з кузовом та електронікою. У цьому винна низька якість збірки електромобіля.

1. Lexus RX

Lexus RX другого покоління поступається у надійності своїм наступникам Фото: Lexus

Роки випуску: 2003 — 2009

Рейтинг надійності: 61,6%

Гібридний кросовер Lexus RX другого покоління має приємне керування та багате оснащення. Проте ця модель часто виходить з ладу. Основними проблемами є електроніка, гальмівна система та підвіска.

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