Названі найнадійніші та найненадійніші електромобілі та гібриди (фото)
До рейтингу увійшли 10 гібридних авто та електромобілів, на які слід звернути увагу. Також експерти назвали дві моделі, від яких краще триматися якомога далі.
Британські експерти назвали найнадійніші та найненадійніші електрокари та гібриди. До рейтингу увійшли сучасні моделі віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Гібридні авто та електромобілі є більш економними та екологічними, ніж бензинові та дизельні авто. Проте вибрати такий автомобіль досить складно.
Експерти проаналізували дані про поломки гібридів та електромобілів, щоб визначити найнадійніші моделі. Ще від двох автомобілів експерти рекомендують триматися якомога далі.
Топ 10 найнадійніших електромобілів та гібридів:
10. Toyota Prius
Роки випуску: 2009 — 2015
Рейтинг надійності: 88,5%
Один з найпопулярніших гібридів у світі відрізняється високим рівнем надійності. Тільки у 14% Toyota Prius було виявлено поломки, пов'язані з електронікою.
9. Lexus RX
Роки випуску: 2016 — 2022
Рейтинг надійності: 89,8%
Гібридний Lexus RX четвертого покоління перевершує старіші кросовери по надійності. Єдиною проблемою є те, що усунення несправностей іноді обходиться надто дорого.
8. Nissan Leaf
Роки випуску: 2011 — 2018
Рейтинг надійності: 91,1%
Nissan Leaf є не тільки однією з найдешевших моделей у сегменті, але й однією з найнадійніших. Лише 14% власників електромобіля повідомили про поломки.
7. Lexus RX
Роки випуску: 2009 — 2016
Рейтинг надійності: 93,8%
Гібридний кросовер Lexus RX третього покоління відрізняється приємним керуванням та багатим оснащенням. У 16% автомобілів траплялися поломки, але вони були виправлені в короткі терміни.
6. Lexus NX
Роки випуску: 2014 — 2021
Рейтинг надійності: 95,0%
Компактний гібридний кросовер Lexus NX має низьку витрату палива та багате оснащення. Ще однією сильною стороною моделі є надійність — лише у 10% автомобілів було виявлено несправності.
5. Mitsubishi Outlander PHEV
Роки випуску: 2014 — 2021
Рейтинг надійності: 96,4%
Гібридний кросовер Mitsubishi Outlander пропонує не лише низьку витрату палива, але й високий рівень надійності. Тільки у 13% автомобілів траплялися поломки, пов'язані з електронікою, кузовом та гальмівною системою.
4. Toyota Auris Hybrid
Роки випуску: 2013 — 2019
Рейтинг надійності: 97,5%
Гібридний Toyota Auris відмінно підходить для тих водіїв, яким потрібний практичний та надійний автомобіль. Ця модель рідко виходить з ладу, а найпоширенішими поломками є електроніка та підвіска.
3. Lexus IS
Роки випуску: 2013 — 2021
Рейтинг надійності: 97,7%
Гібридна версія седана Lexus IS стала найуспішнішою. Ця модифікація відрізняється високим рівнем надійності. У таких авто з ладу виходила тільки електроніка.
2. Lexus CT
Роки випуску: 2011 — 2020
Рейтинг надійності: 99,2%
Найдешевша гібридна модель Lexus виявилася й найнадійнішою. З поломками стикалися лише 3% власників Lexus CT. Усі вони пов'язані з електронікою.
1. Kia Niro Hybrid
Роки випуску: 2016 — 2022
Рейтинг надійності: 100%
Гібридний Kia Niro може здатися нудним автомобілем, але цей кросовер виявився дуже надійним. Усі власники моделі заявили, що не стикалися з поломками за останні 2 роки.
Найненадійніші електромобілі та гібриди:
2. Tesla Model S
Роки випуску: 2014 — 2022
Рейтинг надійності: 67,5%
Перші Tesla Model S мають часті поломки, пов'язані з кузовом та електронікою. У цьому винна низька якість збірки електромобіля.
1. Lexus RX
Роки випуску: 2003 — 2009
Рейтинг надійності: 61,6%
Гібридний кросовер Lexus RX другого покоління має приємне керування та багате оснащення. Проте ця модель часто виходить з ладу. Основними проблемами є електроніка, гальмівна система та підвіска.
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