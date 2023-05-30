Названо найнадійніші японські автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу потрапили японські авто різних класів та цінових категорій. Серед лідерів переважають моделі концерну Toyota.

Японські автомобілі здавна славилися своєю надійністю. Деякі моделі здатні без проблем проїхати мільйон кілометрів. У 2023 році ситуація не змінилася і японські моделі посідають перші місця у рейтингах якості. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting обрала найнадійніші японські авто.

Друге місце посів кросовер Nissan Murano Фото: Nissan

Саме результати дослідження надійності від компанії JD Power стали основою рейтингу. Експерти проаналізували результати різних японських моделей 2023 року.

До списку потрапили японські автомобілі різних класів і цінових сегментів — кросовери, бюджетні седани і преміальні моделі. Лідером виявився концерн Toyota – у рейтинг потрапили одразу чотири його моделі, серед яких і лідер Lexus IS. Три автомобілі представляють Honda.

Найнадійніші японські авто 2023 року:

Lexus IS – рейтинг 92 із 100 балів. Nissan Murano — 90/100. Lexus ES — 87/100. Toyota 4Runner — 87/100. Toyota Corolla — 85/100. Nissan Altima — 84/100. Honda Accord – 83/100. Honda Passport — 83/100. Honda CR-V — 82/100. Mazda CX-5 — 82/100.

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