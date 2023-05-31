Як у відеогрі: у США седан Nissan злетів угору після наїзду на евакуатор (відео)

Незадовго до ДТП на цій дорозі стався ще один інцидент. У ДТП постраждали двоє людей — 21-річний водій седана та поліцейський, який стояв поряд.

В американському штаті Джорджія сталася дивна ДТП за участю евакуатора. Водій на Nissan Altima на великій швидкості в'їхав на платформу вантажівки та злетів вгору. Відео опублікували на YouTube-каналі Marquis912.

За кермом Nissan Altima 2014 року випуску знаходився 21-річний водій. Зважаючи на все, він відвернувся від дороги та не помітив евакуатор, який стояв на його смузі руху.

Службовий транспорт зупинився, щоб евакуювати інший автомобіль, який постраждав у ДТП на протилежному боці руху. Через кілька хвилин водій Nissan Altima наїхав на вантажну платформу евакуатора та підстрибнув як на трампліні.

Відео вдалося зняти за допомогою нагрудної камери солдата Деррілла Фулгама. Він допомагав поліцейським у ДТП, яка сталася незадовго до цього інциденту.

Після того, як Nissan Altima в'їхав на вантажну платформу, солдат почав бігти до водія. Незабаром він викликав швидку медичну допомогу та відчинив двері автомобіля.

У звіті про ДТП зазначено, що Nissan Altima пролетів близько 36 метрів у повітрі. Після приземлення автомобіль зіткнувся з іншим Nissan Altima на сусідній смузі руху.

У ДТП, окрім водія, постраждав і помічник шерифа округу Лаундс. Його зачепили уламки від автомобіля після зіткнення.

Постраждалих одразу після ДТП доправили до лікарні. Нині їхнім життям нічого не загрожує.

Раніше Фокус розповів, що у Флориді кілька автомобілів зіткнулися на трасі після того, як один з водіїв зупинився перед черепахою.