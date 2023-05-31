Використали за призначенням: суперкари Bugatti Chiron розігнали до 400 км/год (відео)

Суперкари випробовували на ділянці завдовжки майже 5 кілометрів. Усі власники Bugatti Chrion, які завітали на захід, залишилися під величезним враженням.

Bugatti зібрали власників суперкара Chrion на випробувальному полігоні Johnny Bohmer Proving Grounds, щоб розігнати автомобілі до максимуму. У результаті їм вдалося розвинути швидкість понад 400 км/год. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.

Зазвичай власники 1500-сильного Bugatti Chrion неспішно їздять на суперкарі містом, збираючи натовпи роззяв. Французький бренд вирішив зруйнувати цей стереотип і показав, на що здатні їхні авто.

Суперкари випробовували на ділянці завдовжки майже 5 кілометрів. Спочатку він призначався для посадки космічного корабля "Шаттл".

Всі власники Bugatti Chrion, які відвідали випробувальний полігон, отримали пошиті на замовлення перегонові костюми зі своїми іменами. На шоломах було написано максимальну швидкість, яку вдалося розвинути кожному пілоту.

Один з власників Bugatti Chiron Super Sport зміг розігнатися до 403 км/год. Він заявив, що суперкар на такій високій швидкості залишається таким самим стабільним, як і на швидкості до 200 км/год.

У Bugatti поділилися, що бренд розробляє абсолютно новий суперкар. Нова модель отримає гібридну силову установку та буде побудована з нуля.

Раніше Фокус писав, що механік з американського СТО розповів про витрати на ремонт суперкара Bugatti.