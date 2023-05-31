Renault показали екстремальний суперкар для перегонів на витривалість (фото)

Alpine LMDh отримав стрімкий дизайн та просунуту аеродинаміку. Гіперкар оснастять гібридною силовою установкою потужністю до 670 к.с.

Alpine, дочірня компанія Renault, показала трековий гіперкар LMDh. Модель створена для перегонів на витривалість та буде представлена 9 червня на "24 години Ле-Мана". Про це повідомили на сайті Carscoops.

Alpine LMDh візьме участь у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість наступного року та замінить модель LMP1. Він брав участь у змаганнях у класі гіперкарів з моменту запуску серії.

Спереду встановлені незвичайні фари та загострена форма кузова. Між фарами розмістилася світлодіодна смуга, яка огинає передню частину кузова.

Спереду розмістилася світлодіодна смуга, яка поєднує фари Фото: Alpine

На фото можна побачити нове синьо-чорне забарвлення та колісні диски з центральним блокуванням. Вони взуті у шини для треку.

Також Alpine LMDh оснастять додатковими фарами далекого світла. Передній бампер має безліч вирізів для охолодження двигуна та просунутої аеродинаміки.

Гіперкар збудують на шасі, створеному ORECA. У розробці LMDh брали участь інженери з команди Alpine Formula 1.

Відомо, що Alpine LMDh отримає силову гібридну установку з максимальною потужністю до 670 к.с. Гіперкар зможе розвивати швидкість понад 350 км/год, а максимальна притискна сила становитиме понад 500 кг.

Раніше Фокус писав, що італійський автовиробник Isotta Fraschini показав гібридний болід для 24-годинних перегонів у Ле-Мані 2023 року.