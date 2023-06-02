Легендарний спорткар Lancia повертається до ралі як електромобіль (фото)

Delta World RX натхненний оригінальним Lancia Delta Integrale, який домінував у чемпіонаті світу з ралі у 90-х роках. Спорткар оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 671 к.с.

Представлено електричний перегоновий болід Delta World RX. Його дизайн майже повністю повторює культовий Lancia Delta Integrale. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Delta World RX створений для участі у чемпіонаті світу з ралі-кросу 2023 року. За кермом боліда перебуватиме дев'ятиразовий чемпіон світу з ралі Себастьян Леб. Другим автомобілем керуватиме французький пілот Герлен Чичері.

Delta World RX пофарбований у стилі Martini. Модель створила французька компанія GCK Performance.

Lancia Delta World RX оснащений двома електромоторами Фото: GCK Performance

Повнопривідний хетчбек оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 671 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 1,8 секунди.

Delta World RX боротиметься з іншими повністю електричними болідами. Серед виробників заявлені Peugeot, Volkswagen та Seat.

Слід зазначити, що Stellantis готує серійну версію Lancia Delta EV. Вона сильно відрізнятиметься від представленого боліда та з'явиться у 2028 році.

Раніше Фокус писав, що у Новій Зеландії електромобіль Hyundai Kona перетворили на 805-сильний ралійний болід.