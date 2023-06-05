Названі найкращі великі кросовери вартістю до $25 000 (фото)

До рейтингу увійшли 10 великих кросоверів до $25 000, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі мають багато переваг перед іншими моделями.

Британські експерти назвали найкращі великі кросовери з пробігом за ціною до $25 000. До рейтингу увійшли 10 моделей віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку кросоверів є безліч вигідних пропозицій, які підходять для різних покупців. Проте вибрати необхідний автомобіль з пробігом досить складно. Експерти вирішили спростити це завдання.

Після випробувань кількох десятків великих кросоверів з пробігом, експерти виділили 10 найкращих моделей. Вони також розповіли про переваги та недоліки цих авто.

Топ 10 найкращих великих кросоверів з пробігом до $25 000:

10. Lexus NX

Lexus NX пропонує високий рівень надійності та плавності ходу Фото: Lexus

Lexus NX має високий рівень надійності, які були підтверджені численними дослідженнями. Також радують відмінна шумоізоляція та висока плавність ходу.

Плюси:

високий рівень надійності;

розширена гарантія;

висока плавність ходу.

Мінуси:

висока вартість;

неприємне керування;

незручна інформаційно-розважальна система.

9. Toyota RAV4

Toyota RAV4 надійний кросовер з просторим інтер'єром Фото: Toyota

Toyota RAV4 пропонує високий рівень практичності за низьку вартість. Це надійний автомобіль, який є доступним і в гібридній модифікації.

Плюси:

просторий інтер'єр;

зручне керування;

розширена гарантія.

Мінуси:

недостатньо розкішний;

немає потужних двигунів;

неприємне керування.

8. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe має місткий багажник та практичний інтер'єр. Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe є дуже практичним кросовером. Ця модель має місткий багажник, в який поміститься весь багаж.

Плюси:

практичний інтер'єр;

багате оснащення;

зручна підвіска.

Мінуси:

низька ціна при перепродажу;

висока витрата палива;

мало місця для пасажирів на третьому ряду.

7. Kia Sorento

Kia Sorento пропонує багате оснащення Фото: Kia

Просторий та практичний кросовер Kia Sorento схожий на Hyundai Santa Fe, але має більше переваг. Наприклад, у цієї моделі приємніший інтер'єр.

Плюси:

практичний інтер'єр;

багате оснащення;

може буксирувати важкі причепи.

Мінуси:

незручне кермо;

високий рівень шкідливих викидів;

неприємне керування.

6. Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross радує гарною шумоізоляцією Фото: Stellantis

Citroen C5 Aircross відрізняється високою плавністю ходу та непоганою шумоізоляцією. Також радує невисока вартість моделі на вторинному ринку.

Плюси:

висока плавність ходу;

гарна шумоізоляція;

низька витрата палива.

Мінуси:

неприємне керування;

немає семимісної версії;

низький рівень надійності.

5. BMW X3

BMW X3 відрізняється приємним керуванням та багатим оснащенням Фото: BMW

BMW X3 є стильним та приємним у керуванні кросовером зі спортивним характером. Також радує багате оснащення моделі у багатьох комплектаціях.

Плюси:

просторий інтер'єр;

приємне керування;

багате оснащення;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

висока вартість;

немає семимісної версії;

жорстка підвіска.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq пропонує просторий інтер'єр та високий рівень надійності. Фото: Skoda

Skoda Kodiaq є великим та просторим кросовером. Модель відрізняється високим рівнем надійності та пропонує безліч двигунів на вибір.

Плюси:

просторий інтер'єр;

безліч двигунів на вибір;

хороше співвідношення ціна-якість.

Мінуси:

низька плавність ходу;

не найпрактичніший салон.

3. Форд Куга

Ford Kuga відрізняється просторим салоном та високим рівнем практичності Фото: Ford

Стильний та практичний кросовер Ford Kuga пропонує безліч плюсів за невисоку вартість. Ця модель відрізняється просторим салоном та низькою витратою палива.

Плюси:

просторий інтер'єр;

низька витрата палива;

невисока вартість.

Мінуси:

неякісний інтер'єр;

незручна інформаційно-розважальна система;

невеликий багажник.

2. Audi Q5

Audi Q5 розкішніше за багатьох своїх конкурентів Фото: Audi

Audi Q5 пропонує найвищий рівень розкоші в порівнянні з конкурентами. У кросовера є якісний інтер'єр зі зручною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

висока плавність ходу;

якісний інтер'єр;

невисока вартість обслуговування.

Мінуси:

неприємне керування;

немає семимісної версії;

жорстка підвіска.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 дуже практичний та зручний кросовер Фото: Peugeot

Peugeot 5008 відрізняється високим рівнем практичності та просторим салоном. За словами експертів, у цієї моделі більше переваг, ніж у будь-якого іншого кросовера у рейтингу.

Плюси:

практичний інтер'єр;

приємне керування;

зручні сидіння.

Мінуси:

небагате оснащення;

мало місця над головою;

незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000.