В Україні запропонували запровадити нові податки на паливо: навіщо це потрібно

Нові акцизи допоможуть збільшити надходження до державного бюджету України. Також у Верховній Раді хочуть збільшити податки для складних органічних розчинників та розріджувачів.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який пропонує підняти акциз на автогаз та уніфікувати його на бензин та дизельне пальне. Ініціатором став народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький. Про це повідомили на сайті Enkorr.

У записці пояснення до законопроєкту сказано, що ставки акцизного податку планується встановити на рівні 175 євро (187 доларів) за 1000 літрів бензину і дизельного пального, а також 129,5 євро (138 доларів) за 1000 літрів зрідженого газу. Це допоможе збільшити надходження до державного бюджету.

Для складних органічних розчинників та розріджувачів також планується встановлення акцизного податку на рівні 245,5 євро (262 долари) за 1000 літрів. Їх вміст у складі палива, яке постачається в Україну, становить від 25% до 35%.

Мар'ян Заблоцький заявив, що ухвалення законопроєкту дозволить збільшити бюджетні надходження на 1,44 млрд грн за місяць. З них 1,2 млрд грн надходитимуть від акцизного податку та ще 240 млн грн від податку на додану вартість.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на пальне.