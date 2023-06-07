121 000 євро за перевищення швидкості: у Фінляндії виписали величезний штраф порушнику ПДР

Штрафи за порушення правил дорожнього руху у Фінляндії прив'язані до рівня доходу водіїв. Мільйонери платять серйозні суми за перевищення швидкості.

У Фінляндії виписано неймовірно великий штраф за перевищення швидкості. Громадянин країни Андерс Вікльоф зобов'язаний заплатити 121 000 євро і втратив права на 10 днів. Про це повідомляє фінське видання Nya Aland.

Поліція зупинила Андерса Вікльофа через те, що він їхав зі швидкістю 82 км/год у зоні з обмеженням 50 км/год. Пізніше він пояснив, що просто не встиг вчасно загальмувати, адже перед цим на дорозі було встановлено ліміт 70 км/год.

Вікльоф уже не вперше сплачує величезний штраф за перевищення швидкості

Хоча перевищення швидкості та невелике, штраф виписано чималим. Справа в тому, що у Фінляндії штрафи за порушення правил дорожнього руху безпосередньо залежать від рівня доходів порушника.

Андерс Вікльоф є одним із найбагатших громадян Фінляндії. Він володіє понад 20 компаніями у сферах логістики будівництва, нерухомості, торгівлі та туризму. 2020 року вони принесли бізнесменові 11 мільйонів євро прибутку.

Це вже не перший великий штраф за порушення правил дорожнього руху для Андерса Вікльофа. У 2013 році мільйонер заплатив 95 000 євро за перевищення швидкості, а у 2018 році – 63 680 євро.

Це не найбільший штраф за перевищення швидкості у світі. У 2021 році у Швейцарії (там діє така сама система нарахування штрафів) власник Mercedes SLS AMG заплатив мільйон доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Також ми писали, що в США поліцейські переслідували викрадений шкільний автобус.