Опубліковано рідкісні архівні фото унікальної "Таврії" із двигуном Volkswagen

"Таврія" ЗАЗ-1142 одержала 1,3-літрову інжекторну четвірку потужністю 54 к. с. від Volkswagen Golf та Polo. Хетчбек розганявся до 150 км/год та витрачав 8,3 л на 100 км у міському циклі.

В інтернеті з'явились фото маловідомого ЗАЗ-1142. Особливу версію "Таврії" було створено для експорту до європейських країн. Про це повідомляє "Автоцентр".

Новий ЗАЗ-1142 "Таврія" презентували у 1993 році на виставці Automotive-93. Візуально хетчбек нічим не відрізнявся від стандартного ЗАЗ-1102.

Під капотом встановили 1,3-літровий двигун Volkswagen Фото: autocentre.ua

Основні зміни були заховані під капотом: "Таврія" одержала двигун Volkswagen. Ця 1,3-літрова четвірка знайома з VW Golf II і Polo.

Ця четвірка розвивала 54 к. с., тобто була не набагато потужніша за 1,2-літровий 53-сильний мотор ЗАЗ-1102. Однак новий двигун з упорскуванням палива був екологічно чистішим, ніж карбюраторний мотор ЗАЗ-1102. Він відповідав сучасним еко-стандартам.

ЗАЗ-1142 розвивав 150 км/год та розвивав 8,3 л/100 км у місті, 5,2 л/100 км на трасі при швидкості 90 км/год та 7,9 л/100 км — за 120 км/год. На той час це були непогані показники.

"Таврія" ЗАЗ-1142 була орієнтована на європейський ринок, проте так і не стала серійною. Криза 90-х завадила налагодити випуск моделі.

Примітно, що для європейського ринку готували електромобіль ЗАЗ "Таврія". Один з його екземплярів нещодавно був виявлений у Німеччині.

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