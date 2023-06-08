Які кросовери з пробігом купують українці: найпопулярніші моделі (фото)
Українці віддають перевагу німецьким, японським та корейським кросоверам. До рейтингу найпопулярніших моделей увійшли як преміальні, так і бюджетні моделі.
За травень 2023 року українці купили 23,9 тисячі кросоверів та позашляховиків з пробігом. Такі авто становили 23,5% від вторинного ринку за місяць. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.
Кросовери залишаються одним з найпопулярніших типів авто серед українців. Їх цінують за високу практичність та можливість їздити бездоріжжям.
Найпопулярнішим брендом серед кросоверів в Україні залишається Nissan. За травень було куплено 2353 такі авто.
Друге місце з продажу зайняла Toyota. Українці купили 1903 кросовери цього бренду за місяць.
На третьому місці розташувався бренд Volkswagen. В Україні за травень придбали 1790 таких автомобілів.
Топ 15 найпопулярніших кросоверів з пробігом за травень:
- BMW X5 — 955 авто.
- Hyundai Tucson — 886 авто.
- Volkswagen Tiguan — 817 авто.
- Nissan Qashqai — 811 авто.
- Mitsubishi Outlander — 806 авто.
- Toyota RAV4 — 699 авто.
- Volkswagen Touareg — 670 авто.
- Hyundai Santa Fe — 629 авто.
- Kia Sportage — 601 авто.
- Honda CR-V — 561 авто.
- Nissan Rogue — 530 авто.
- Audi Q5 — 523 авто.
- Audi Q7 — 478 авто.
- Mazda CX-5 — 455 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 427 авто.
Раніше Фокус розповів, що в Україні в травні збільшився попит на електромобілі.