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Які кросовери з пробігом купують українці: найпопулярніші моделі (фото)

Фото: Nissan Ukraine | Nissan лідирує на ринку кросоверів в Україні

Українці віддають перевагу німецьким, японським та корейським кросоверам. До рейтингу найпопулярніших моделей увійшли як преміальні, так і бюджетні моделі.

За травень 2023 року українці купили 23,9 тисячі кросоверів та позашляховиків з пробігом. Такі авто становили 23,5% від вторинного ринку за місяць. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

Кросовери залишаються одним з найпопулярніших типів авто серед українців. Їх цінують за високу практичність та можливість їздити бездоріжжям.

Найпопулярнішим брендом серед кросоверів в Україні залишається Nissan. За травень було куплено 2353 такі авто.

Друге місце з продажу зайняла Toyota. Українці купили 1903 кросовери цього бренду за місяць.

На третьому місці розташувався бренд Volkswagen. В Україні за травень придбали 1790 таких автомобілів.

BMW X5 став найпопулярнішим кросовером на вторинному ринку
Фото: BMW

Топ 15 найпопулярніших кросоверів з пробігом за травень:

  1. BMW X5 — 955 авто.
  2. Hyundai Tucson — 886 авто.
  3. Volkswagen Tiguan — 817 авто.
  4. Nissan Qashqai — 811 авто.
  5. Mitsubishi Outlander — 806 авто.
  6. Toyota RAV4 — 699 авто.
  7. Volkswagen Touareg — 670 авто.
  8. Hyundai Santa Fe — 629 авто.
  9. Kia Sportage — 601 авто.
  10. Honda CR-V — 561 авто.
  11. Nissan Rogue — 530 авто.
  12. Audi Q5 — 523 авто.
  13. Audi Q7 — 478 авто.
  14. Mazda CX-5 — 455 авто.
  15. Toyota Land Cruiser Prado — 427 авто.

Раніше Фокус розповів, що в Україні в травні збільшився попит на електромобілі.