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Авто

В Україні зріс попит на електромобілі: найпопулярніші моделі у травні

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Фото: autohome.com.cn | Honda M-NV стає популярнішою на ринку нових електромобілів

З початку 2023 року українці зареєстрували близько 9,5 тисячі електромобілів. Найчастіше в Україні купують недорогі моделі з пробігом.

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В Україні у травні збільшився продаж електромобілів. За місяць українці купили 2451 авто на акумуляторних джерелах живлення. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Усього за травень в Україні придбали 559 нових та 1892 уживані електромобілі. Попит на такі авто зріс майже на 15% порівняно з квітнем 2023 року.

З початку року в Україні зареєстрували близько 9,5 тисячі електромобілів. З них 24% були новими та 76% — з пробігом.

Важливо
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Частка нових електромобілів у загальних реєстраціях за травень становила 23%. У квітні вони займали лише 21% ринку.

У Головному сервісному центрі МВС зазначили, що в Україні зареєстровано близько 57 тисяч електромобілів. Більшість з них було імпортовано з інших країн.

Volkswagen ID.4 Fullscreen
Volkswagen ID.4 має великий попит на ринку нових електромобілів
Фото: Volkswagen

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за травень:

  1. Volkswagen ID.4 — 168 авто.
  2. Dongfeng/Honda M-NV — 107 авто.
  3. Volkswagen ID.6 — 23 авто.
  4. Honda E — 23 авто.
  5. BMW iX — 18 авто.
Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf лідирує на ринку імпортованих електромобілів
Фото: Nissan

Топ 5 найпопулярніших вживаних електромобілів у травні:

  1. Nissan Leaf — 388 авто.
  2. Volkswagen е-Golf — 259 авто.
  3. Tesla Model 3 — 144 авто.
  4. Renault Zoe — 123 авто.
  5. Tesla Model Y — 119 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні продовжують дорожчати найпопулярніші автомобілі з пробігом.