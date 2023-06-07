В Україні зріс попит на електромобілі: найпопулярніші моделі у травні
З початку 2023 року українці зареєстрували близько 9,5 тисячі електромобілів. Найчастіше в Україні купують недорогі моделі з пробігом.
В Україні у травні збільшився продаж електромобілів. За місяць українці купили 2451 авто на акумуляторних джерелах живлення. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
Усього за травень в Україні придбали 559 нових та 1892 уживані електромобілі. Попит на такі авто зріс майже на 15% порівняно з квітнем 2023 року.
З початку року в Україні зареєстрували близько 9,5 тисячі електромобілів. З них 24% були новими та 76% — з пробігом.
Частка нових електромобілів у загальних реєстраціях за травень становила 23%. У квітні вони займали лише 21% ринку.
У Головному сервісному центрі МВС зазначили, що в Україні зареєстровано близько 57 тисяч електромобілів. Більшість з них було імпортовано з інших країн.
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за травень:
- Volkswagen ID.4 — 168 авто.
- Dongfeng/Honda M-NV — 107 авто.
- Volkswagen ID.6 — 23 авто.
- Honda E — 23 авто.
- BMW iX — 18 авто.
Топ 5 найпопулярніших вживаних електромобілів у травні:
- Nissan Leaf — 388 авто.
- Volkswagen е-Golf — 259 авто.
- Tesla Model 3 — 144 авто.
- Renault Zoe — 123 авто.
- Tesla Model Y — 119 авто.
Раніше Фокус писав, що в Україні продовжують дорожчати найпопулярніші автомобілі з пробігом.