Рідкісний американський спорткар 70-х виставили на аукціон за $2,75 мільйони (фото)

Початкова ставка за маслкар складає 2,75 млн доларів. Спорткар оснащений величезним 7,0-літровим двигуном V8 потужністю 425 к.с.

У США на аукціон виставили дуже рідкісний кабріолет Plymouth Barracuda 1971 року випуску. Загалом було збудовано п'ять таких авто. Про це повідомили на сайті eBay.

У 1971 році Plymouth випустили 114 автомобілів HEMI Cuda (топова версія моделі). З них лише сім автомобілів зійшли з конвеєра у кузові кабріолет. Лише п'ять екземплярів оснащувалися автоматичною коробкою передач.

Цей Plymouth Barracuda пофарбований у колір Sno White з чорною аерографією Hemi на кузові. Зовнішній вигляд доповнюють колісні диски білого кольору з хромованими елементами.

На кузові є аерографія Hemi Фото: ebay.com

Спорткар оснащений опціональним пакетом A36 Performance Axle Package, який покращує керованість авто, радіо R26 AM з касетним магнітофоном та хромованими вихлопними патрубками. Автомобіль двічі реставрувався, зберігши більшу частину оригінальних деталей.

У салоні авто можна знайти диктофон Фото: ebay.com

Пробіг цього рідкісного авто становить лише 49 890 км. Кабріолет відмінно зберігся та не потребує ремонту.

Plymouth Barracuda HEMI Cuda оснащений 7,0-літровим двигуном V8 потужністю 425 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 6 секунд.

Початкова ставка за маслкар складає 2,75 млн доларів. Торги за лот закінчуються вже 10 червня.

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