Спорткари Toyota порівняли з перегоновим пікапом на прямій (відео)

У цьому заїзді зіткнулися різні автомобілі — компактний хетчбек, спорткар і пікап для ралі "Дакар". Вони виявились гідними суперниками один для одного.

Блогери влаштували драг-рейсинг між спорткаром Toyota Supra, зарядженим хетчбеком Toyota GR Yaris та гоночним пікапам для ралі "Дакар" Toyota GR Dakar Hilux. Автомобілі чудово показали себе у заїздах на прямій. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

За кермом Toyota GR Dakar Hilux був триразовий переможець ралі "Дакар" Насер Аль-Аттіях. Також у заїздах брав участь чемпіон світу з ралі та ралі-рейдів Матьє Бомель за кермом хетчбека Toyota GR Yaris.

Toyota GR Yaris оснащений 1,6-літровим трициліндровим турбованим двигуном потужністю 264 к.с. і 360 Нм крутного моменту. Це найлегший автомобіль з трійки претендентів.

Під капотом Toyota GR Supra розташований 3,0-літровий турбований двигун потужністю 387 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Спорткар має задній привід та важить 1530 кг.

Toyota GR Dakar Hilux оснащений 3,5-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 405 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Цей пікап здобув перемогу у ралі "Дакар-2023".

У першому заїзді по прямій Toyota GR Supra стартував найгірше, але пізніше спорткару вдалося не лише наздогнати, а й обійти своїх суперників. Toyota GR Yaris приїхав до фінішу останнім, а Toyota GR Dakar Hilux посів друге місце.

В інших заїздах Toyota GR Dakar Hilux їхав з відключеним обмежувачем потужності. Це дозволило пікапу здобути перемогу над Toyota GR Supra.

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