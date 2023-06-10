Культовий Citroen 2CV перетворили на мініатюрний будинок на колесах (фото, відео)

Автобудинок Citroen отримав двоспальне ліжко та мінікухню з газовою плитою. Під його капотом встановлений 602-кубовий двигун потужністю 29 к. с.

У Швейцарії їздить надзвичайно незвичайний Citroen 2CV. Легендарний бюджетний французький автомобіль перероблений у дім на колесах. Про оригінальний проект розповів у відео на Youtube блогер Метью Хоррен.

Citroen 2CV оснащений 29-сильним двигуном Фото: скриншот / YouTube

На вигляд цей Citroen 2CV відрізняється від побратимів тільки великим ящиком у задній частині кузова. Основні зміни відбулися усередині.

В інтер'єрі з'явилося розкішне двоспальне ліжко. Оскільки Citroen 2CV дуже маленький (3830 мм завдовжки), то місця всередині небагато. Скринька є своєрідним продовженням салону і під час сну туди можна просунути ноги.

У салоні з'явилося двоспальне ліжко Фото: скриншот / YouTube

Крім того, ящик має ще одне призначення. Зверху під кришкою там розташована міні-кухня зі столиком та газовою плитою. Також у багажнику помістили 10-літровий бак із водою.

Автодім Citroen 2CV оснащений стандартним двоциліндровим двигуном об'ємом 602 куб. см та потужністю 29 к. с. Максимальна швидкість становить 115 км/год.

Це не єдиний автодім Citroen 2CV від швейцарського майстра. Він побудував більш досконалий будинок на колесах із напівпричепом.

Також Фокус розповідав, що Citroen 2CV перетворили на електромобіль та повернули у продаж.