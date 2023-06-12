В Україні виявлено культовий 40-річний мотоцикл без пробігу (фото)

CZ-350 простояв у гаражі чотири десятиліття і жодного разу не виїжджав на дороги. Мотоцикл чудово зберігся і виглядає як новий.

В Україні виявили занедбаний раритет – мотоцикл CZ-350 1982 року у новому стані. Про знахідку розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який спеціалізується на пошуку так званих капсул часу.

Мотоцикл чудово зберігся Фото: Roma Urraco

Мотоцикл CZ-350 серії Typ 472.5 більше 40 років простояв у гаражі та не експлуатувався. На його одометрі вказано пробіг 33 км. Байк чудово зберігся і виглядає як новий – це справді капсула часу. Його лакофарбове покриття не має пошкоджень, збережено гумові деталі, декор та сідло. На додаток, у CZ-350 рідна гума.

Чехословацькі мотоцикли CZ ("Чезет") були раритетом в СРСР, адже, на відміну від Jawa, постачалися дуже малими партіями. Вони вважалися одними з найспортивніших моделей на радянському ринку та стали культовими. Зараз знайти в Україні мотоцикл CZ-350 у хорошому стані дуже складно.

CZ-350 оснащений 23-сильним двигуном Фото: Roma Urraco

CZ-350 Typ 472 представили у 1976 році. Він оснащений двоциліндровим 344-кубовим двигуном потужністю 23 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 130 км/год.

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