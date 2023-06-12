Експерти назвали електромобілі з найбільшим реальним запасом ходу

До рейтингу увійшли 15 електромобілів із запасом ходу понад 500 км на одному заряді. Усі авто тестували в суху погоду й за температури від 15 до 20 градусів за Цельсієм.

Норвезькі експерти протестували 32 електромобілі та перевірили їхній реальний запас ходу. Вони виділили моделі, які можуть проїхати понад 500 км на одному заряді. Рейтинг було опубліковано на сайті Motor.no.

Часто виробники завищують реальний запас своїх електромобілів. Експерти довели, що в деяких випадках електричні моделі можуть проїхати на одному заряді навіть більше, ніж зазначено в характеристиках.

Електромобіль Tesla Model S у версії Long Range зміг проїхати 672 кілометри без підзарядки. Це на 38 км більше від заявленого в характеристиках запасу ходу.

Варто зазначити, що умови для тестування були ідеальними. Всі електромобілі їхали в суху погоду й за температури від 15 до 20 градусів за Цельсієм.

Важливо Експерти розвіяли популярні міфи про безпеку електромобілів

Топ 32 електромобілі за запасом ходу на одному заряді:

Tesla Model S Long Range — 672 км Polestar 2 — 601,7 км Nio ET7 — 589 км Xpeng G9 — 587,8 км Nissan Ariya — 580,8 км BMW i7 — 580,7 км Mercedes-Benz EQE 350 — 578 км Mercedes-Benz EQS SUV 580 — 577 км Hyundai Ioniq 6 — 566,9 км Xpeng P7 — 557 км Tesla Model X Plaid — 546 км Nio ET5 — 541,7 км Audi Q8 e-tron Sportback 55 — 529 км Voyah Free — 510 км Hongqi E-HS9 — 500,2 км Mercedes-Benz EQB 250 — 460 км BYD Han — 452 км Tesla Model Y Standard Range — 449 км Nio EL7 — 443,9 км Toyota bZ4x — 443,5 км MG 4 — 439,6 км Toyota bZ4x — 434,2 км Kia EV6 GT — 424,3 км BMW iX1 xDrive30 — 419,6 км JAC e-JS4 — 400 км MG Marvel — 397 км MG 5 — 396 км Volkswagen ID.Buzz — 396 км DS 3 E-Tense — 383 км BYD Atto 3 — 364 км Jeep Avenger — 363 км Subaru Solterra — 360,5 км

Раніше Фокус розповів, що в Китаї представили електромобіль Neta S із запасом ходу понад 1000 км.