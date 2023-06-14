Як уникнути перегріву двигуна авто влітку: експерти озвучили незвичайний спосіб

При перегріві мотора необхідно максимально відвести тепло з двигуна. У цьому допоможе система опалення автомобіля.

Літо – небезпечна пора для автомобільних двигунів. У спеку двигун може легко перегрітися або навіть "закипіти" в пробці. Втім, небезпечні наслідки можна запобігти простим способом. Поради, як уникнути перегріву двигуна, опублікувало видання Mirror.

Експерти-механіки рекомендують увімкнути пічку в салоні, як тільки температура двигуна почне зростати (це видно по індикатору на передній панелі). У цьому випадку частина тепла від мотора буде відводитися на обігрів салону і температура почне знижуватися.

Увімкнена пічка відводить тепло від двигуна Фото: Mercedes-Benz

Звичайно, увімкнене опалення в спеку зробить поїздку некомфортною, тим більше, що кондиціонер у цьому випадку варто відключити, адже він дає додаткове навантаження на двигун.

Тому рекомендується їхати у такому режимі недовго – до найближчої стоянки. Припарковавшись, потрібно заглушити мотор і дати йому охолонути.

Крім того, механіки дали ще кілька порад, як уникнути перегріву двигуна.

необхідно паркувати авто в тіні та закривати лобове скло від сонця;

потрібно стежити за датчиком температури двигуна та рівнем охолоджуючої рідини;

бажано возити антифриз із собою, щоб при потребі долити;

обслуговування та чищення системи охолодження необхідно проводити раз на 60-65 тис. км.

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