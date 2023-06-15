Kia поверне у виробництво свою найспортивнішу модель (фото)

Kia та Hyundai розробляють електромобілі нового покоління із запасом ходу до 805 км на одному заряді. Однією з таких моделей може стати наступник спортивного седана Kia Stinger.

Kia планує повернути у виробництво модель Stinger, яка випускалася до 2023 року. Це може бути спортивний електромобіль з разючими характеристиками. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Kia та Hyundai завершили розробку своїх електричних силових установок та акумуляторів наступного покоління. Вони будуть використовуватись на більш ніж 30 електромобілях.

У звіті компаній згадується модель Kia GT1, яка має бути представлена до 2025 року. Вона буде базуватися на платформі eM, яка є розвитком архітектури E-GMP.

Очікується, що Kia GT1 підтримуватиме акумуляторні батареї місткістю до 113,2 кВт·год. Також новинка може отримати два електромотори сумарною потужністю 430 к.с. у "молодшій" версії та 603 к.с. у топовій модифікації. Запас ходу становитиме до 805 км на одному заряді.

Новинка отримає стильний дизайн Фото: CarBuzz

За чутками, Kia GT1 є тимчасовою назвою для наступника седана Stinger. Новинка може отримати дизайн у стилі цієї моделі, але у більш сучасній стилістиці.

Нагадаємо, що Kia Stinger GT оснащувався 3,3-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 370 к.с. і 510 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займав 4,9 секунди, а максимальна швидкість становила 270 км/год.

Раніше Фокус розповів, що в електричній лінійці Kia з'явиться нова модель EV4.