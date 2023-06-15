Volkswagen сильно скоротить свою лінійку: від яких моделей відмовляться

Volkswagen планує досягти збільшення прибутку до 10 млрд євро до 2026 року. У рамках цієї стратегії бренд позбавиться декількох моделей, які не мають достатній попит.

Volkswagen планує збільшити свої прибутки шляхом припинення виробництва деяких моделей. Також для багатьох авто буде запропоновано набагато менше опцій. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Нова стратегія Volkswagen включає скорочення виробництва автомобілів, які не приносять достатньо прибутку. Бренд хоче приділити пріоритетну увагу зростанню доходів для підтримки своїх інвестицій у технології майбутнього.

Модель Volkswagen Arteon буде знята з виробництва, оскільки цей автомобіль входить у вузький сегмент. Таку саму долю чекає і Volkswagen Passat, який замінять електромобілем ID.7.

Volkswagen планує досягти рентабельності продажів на рівні 6,5% та збільшення прибутку до 10 мільярдів євро до 2026 року. У рамках цих планів виробництво багатьох моделей з ДВЗ перебуває під питанням.

Також для зниження витрат нові автомобілі Volkswagen отримають набагато менше опцій. Наприклад, для електромобіля ID.7 буде передбачено на 99% менше опцій, ніж для моделі Golf.

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Ця стратегія почне діяти вже з жовтня 2023 року. Покупці відчують зміни приблизно з 2024 року.

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