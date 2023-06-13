Електро-"Жук": новий Volkswagen Beetle вперше показали на публіці (відео)

Концептуальний електромобіль Volkswagen Beetle створили для мультфільму "Леді Баг і Супер Кіт: Пробудження". Він поєднує у собі класичні риси "Жука" з елементами сучасного стилю.

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У Парижі зняли незвичайний Volkswagen. Концепткар натякає на відродження культового "Жука" VW Beetle. Ролик із електрокаром з'явився на Youtube-каналі Paris Videostars.

Електрокар VW Beetle створили для супергероїні Леді Баг Фото: Volkswagen

Концепт-кар Volkswagen Beetle має риси знаменитого предка з деталями сучасного стилю німецької марки. У нього характерний силует із вигнутим дахом, виражені крила та круглі фари (хоч і з діодною оптикою). У той же час у авто напівпрозорі двері та величезні колісні диски.

У мультфільмі з'являються інші електромобілі Volkswagen, які вже стали серійними. Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Beetle створений спеціально для мультфільму "Леді Баг та Супер Кіт: Пробудження". Саме на такому авто їздитиме головна героїня – школярка Марінет, яка є супергероїнею Леді Баг.

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Подробиці авто поки не розкривають, відомо лише, що це електрокар. Імовірно, що він є провісником нового Volkswagen Beetle, адже раніше з'явилася інформація, що "Жук" можуть відродити у форматі електромобіля.

Примітно, що в мультфільмі з'являються інші електричні концепти Volkswagen — ID.Buzz, ID.Crozz і ID.Vizzion. Всі вони вже перетворилися на серійні моделі і не виключено, що їхній шлях повторить і VW Beetle.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Volkswagen Golf 2024 року розсекретили до прем'єри.

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