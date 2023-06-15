Електромобіль Opel Mokka-e приємно здивував експертів своєю керованістю (відео)

Opel Mokka-e пройшов лосиний тест на швидкості вище за необхідну. У випробуванні взяв участь електрокросовер з електромотором потужністю 136 к.с. і 260 Нм крутного моменту.

Експерти перевірили керованість електрокросовера Opel Mokka-e у лосиному тесті. Автомобіль непогано впорався з цим складним випробуванням. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Opel Mokka-e є електричною версією кросовера Mokka. Модель відрізняється стильним дизайном та розрахована на молоду аудиторію.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення з перешкодою. Для успішного проходження тесту необхідно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Opel Mokka-e проходив лосиний тест з повною масою, яка складає 2015 кг. Так автомобілю стає важче впоратися з випробуванням.

Спочатку водій проїхав смугу перешкод на швидкості 72 км/год. Повторна спроба на швидкості 74 км/год також виявилася вдалою.

Експерти заявили, що Opel Mokka-e має відмінне зчеплення з дорогою. Кросовер залишається стабільним на швидкості понад 70 км/год.

Лосиний тест проходив Opel Mokka-e Ultimate. Ця версія оснащена електромотором потужністю 136 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Запас ходу на одному заряді становить до 325 км за циклом WLTP.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість позашляхового універсала Audi A4 Allroad у лосиному тесті.