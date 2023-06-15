Швидше за Bugatti Veyron: представлено найпотужніший седан Audi (відео)
Цей заряджений седан Audi RS6 побудований в єдиному екземплярі та здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,4 секунди. Під капотом розташований 854-сильний двигун, а максимальна швидкість становить 360 км/год.
Тюнінг-ательє Ado X Performance побудувало унікальний Audi RS6 у кузові седан. Розгін до сотні займає менше часу, ніж у гіперкара Bugatti Veyron. Відео опублікували на YouTube каналі Auditography.
Заряджений Audi RS6 пропонується лише у кузові універсал. Ado X Performance вирішили виправити це та зробити автомобіль ще швидшим.
Цей Audi RS6 пофарбований у блакитний колір Cristal Blue. Він побудований в єдиному екземплярі на базі Audi A6 і отримав обвіс від зарядженої версії RS6.
На автомобіль встановили підвіску KW та 22-дюймові колісні диски BBS. На кришці багажника з'явився компактний спойлер.
В інтер'єрі встановлені ківшеподібні сидіння. Більша частина салону була запозичена від Audi RS6, включаючи спортивне кермо.
Стандартний Audi RS6 оснащується 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 600 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Віддачу цього седана збільшили до 854 сил і 1123 Нм крутного моменту.
Седан важить 1880 кг, що на 195 кг менше за стандартний універсал. Максимальна швидкість становить 360 км/год.
Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,4 секунди. Зазначимо, що 1001-сильний гіперкар Bugatti Veyron виконує цю вправу за 2,5 секунди.
Раніше Фокус писав, що Audi представила оновлені моделі A6 та A7 2023 року.