Швидше за Bugatti Veyron: представлено найпотужніший седан Audi (відео)

Цей заряджений седан Audi RS6 побудований в єдиному екземплярі та здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,4 секунди. Під капотом розташований 854-сильний двигун, а максимальна швидкість становить 360 км/год.

Тюнінг-ательє Ado X Performance побудувало унікальний Audi RS6 у кузові седан. Розгін до сотні займає менше часу, ніж у гіперкара Bugatti Veyron. Відео опублікували на YouTube каналі Auditography.

Заряджений Audi RS6 пропонується лише у кузові універсал. Ado X Performance вирішили виправити це та зробити автомобіль ще швидшим.

Цей Audi RS6 пофарбований у блакитний колір Cristal Blue. Він побудований в єдиному екземплярі на базі Audi A6 і отримав обвіс від зарядженої версії RS6.

На автомобіль встановили підвіску KW та 22-дюймові колісні диски BBS. На кришці багажника з'явився компактний спойлер.

Позаду з'явився масивний дифузор Фото: Ado X Performance

В інтер'єрі встановлені ківшеподібні сидіння. Більша частина салону була запозичена від Audi RS6, включаючи спортивне кермо.

Інтер'єр майже повністю повторює стандартний Audi RS6 Фото: Ado X Performance

Стандартний Audi RS6 оснащується 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 600 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Віддачу цього седана збільшили до 854 сил і 1123 Нм крутного моменту.

Седан важить 1880 кг, що на 195 кг менше за стандартний універсал. Максимальна швидкість становить 360 км/год.

Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,4 секунди. Зазначимо, що 1001-сильний гіперкар Bugatti Veyron виконує цю вправу за 2,5 секунди.

Раніше Фокус писав, що Audi представила оновлені моделі A6 та A7 2023 року.