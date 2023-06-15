Honda анонсувала найшвидшу та найдорожчу модель у своїй історії (фото)

Флагманська HondaJet 2600 розрахована на 9-10 пасажирів та здатна розвинути 833 км/год. Бізнес-джет здатний подолати понад 4800 км без посадки.

З'явилася офіційна інформація про HondaJet 2600. Нова топова версія бізнес-джету пройде сертифікацію та вийде на ринок у 2028 році. Про це повідомляється на сайті Honda.

Бізнес-джет подовжили і він зможе перевозити 9-10 пасажирів Фото: Honda

Нова HondaJet 2600 – подовжена та дорожча модифікація літака. У його салоні тепер помістяться 9-10 пасажирів. Покупці зможуть вибирати конфігурацію інтер'єру та внутрішнє оздоблення, замовити крісла чи дивани. Модель запропонують у трьох варіантах комплектації Dual Club, Executive та Divan.

Конфігурацію салону можна вибирати Фото: Honda

HondaJet 2600 отримав два двигуни Williams International FJ44-4C із збільшеною до 1631 кгс тягою. Крейсерська швидкість збільшилася до 833 км/год, тобто це буде найшвидший літак Honda.

Крім того, стеля HondaJet 2600 зросла до 14 300 м. Нові двигуни зробили літак на 40% економічніше середньорозмірних бізнес-джетів. Дальність польоту збільшиться до 4860 км, що дозволить без посадки пролетіти від Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя США.

HondaJet 2600 розвиває 833 км/год Фото: Honda

На додаток, HondaJet 2600 отримає сучасну авіоніку та покращений автопілот з функціями управління тягою двигунів та автоматичної екстреної посадки.

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