На продаж виставили рідкісний позашляховий пікап Volkswagen 80-х (фото)

Volkswagen T3 Doka TriStar заснований на фургоні Transporter та був випущений обмеженим тиражем. Автомобіль оснащується 2,1-літровим опозитним двигуном потужністю 112 сил та доповнений системою повного приводу.

У США на продаж виставили рідкісний пікап Volkswagen T3 Doka. Автомобіль має відмінний стан і зберіг більшість оригінальних деталей. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на Facebook.

Цей Volkswagen T3 Doka TriStar 1989 року випуску заснований на фургоні Transporter третього покоління та відрізняється безліччю доробок. Зовні цю модифікацію можна розпізнати за новим кузовним обвісом та наявністю вантажної платформи.

Авто має чотири двері, три складні тумби та запасне колесо у вантажній платформі. Пікап навіть відповідає сучасним нормам щодо шкідливих викидів у Каліфорнії.

Volkswagen T3 Doka TriStar пофарбований у червоний колір Tor nado Red. На кузові є пластиковий позашляховий обвіс, який захищає лакофарбове покриття.

Пікап пофарбований у червоний колір Tor nado Red Фото: Facebook

Останні сім років автомобіль стояв у гаражі. Рідкісний пікап продають через смерть його власника.

На Volkswagen T3 Doka TriStar встановлені 16-дюймові колісні диски AT Italia. Вони взуті у позашляхові шини Pirelli Scorpion ATX.

На авто встановлені 16-дюймові колісні диски Фото: Facebook

Пікап оснащений 2,1-літровим опозитним бензиновим двигуном потужністю 112 к.с. і 174 Нм крутного моменту. Він працює у парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач. Потужність передається на чотири колеса завдяки системі повного приводу Syncro.

Інтер'єр розрахований на п'ять посадкових місць. Сидіння виконані із сірої тканини.

В автомобілі передбачено п'ять посадкових місць Фото: Facebook

Автомобіль відмінно зберігся та не потребує ремонту. Його пробіг з новим двигуном становить 13 873 км. За цей рідкісний пікап просять $40 000.

Раніше Фокус писав, що в Японії виставлено на продаж рідкісний Porsche 962 CR Schuppan 1994 року.